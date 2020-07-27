Ducati представила электровелосипед с колесами разного размера (Фото)

Культовый итальянский производитель мотоциклов решил попробовать свои силы во все более популярном сегменте — электровелосипедов.

Итальянский производитель мотоциклов Ducati выпустил новый электрический велосипед в сотрудничестве с компанией Thok. Покупателям предлагают компоненты премиум-класса, упакованные в стильный дизайн, и обещают, что e-Scrambler отлично покажет себя и на улицах города, и на лесной дороге.

Электрический велосипед e-Scrambler создан при содействии инженеров компании Thok, которые уже имеют опыт в разработке туристических электровелосипедов, рассказывает New Atlas.

Особенности e-Scrambler

Он оборудован мотором Shimano Steps E700 на 250 Вт и выдает 60 Н*м крутящего момента, аккумулятором Shimano на 504 Вт*ч, вилкой Suntour XCR34 и рамой из трубок разной толщины. Колеса у e-Scrambler размером 27,5 дюймов, шины Pirelli Cycl-e толщиной 2,35 дюймов, трансмиссия SRAM NX на 11 скоростей и дисковые тормоза той же фирмы с роторами 203 мм.

Собственно, инженеры итальянской компании разработали только эргономичные рукоятки руля, седло, крылья, багажник, подножку и задние и передние фары, которые входят в базовый комплект.

Это не первый пример сотрудничества Ducati с Thok – в 2018 на автошоу в Милане был представлен горный электровелосипед MIG-RR.

Цена

У E-Scrambler четыре размера рамы и всего одна расцветка – черно-желтая. Цены на велосипед начинаются от 3 699 евро (120 548 гривен).