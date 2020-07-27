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Выход мобильной игры ММО EVE Echoes запланирован на август (Видео)

Выход мобильной игры ММО EVE Echoes запланирован на август (Видео)
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Мобильная игра EVE Echoes основана на легендарной MMO игре EVE Online. В игре EVE Echoes будет представлена огромная вселенная.

Известно, что EVE: Echoes вышла на Android и iOS еще в 2019 году в раннем доступе. Со временем игру убрали из магазина на доработку, а на данный момент разработчики объявили дату финального релиза.

Появилась информация, что космическая ММО EVE Echoes вернется на Android и iOS уже 13 августа.

Также вы можете на страницах игры в Google Play и App Store оформить предварительную регистрацию. Впрочем пользователи, которые оформят предрегистрацию будут иметь возможность получить бонусы на релизе в виде ресурсов. Таким образом, чем больше игроков подпишется, тем весомее будет награда для сообщества. 

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Игроков ожидает 8000 солнечных систем и еще свыше 100 уникальных космических кораблей.

Также разработчики добавили новую фракцию The Yan-Jung, а еще внедрили систему корпораций, объединяясь в которые игроки смогут вместе исследовать космос.

Напомним, исполнительный продюсер канадской компании по разработке компьютерных игр BioWare Марк Дарра решил прояснить ситуацию вокруг разработки новой Dragon Age.

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Все по теме:

Мобильные игры, Технологии, Техно, ММО EVE Echoes.

Автор:

Телеграф
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