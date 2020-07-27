Выход мобильной игры ММО EVE Echoes запланирован на август (Видео)

Мобильная игра EVE Echoes основана на легендарной MMO игре EVE Online. В игре EVE Echoes будет представлена огромная вселенная.

Известно, что EVE: Echoes вышла на Android и iOS еще в 2019 году в раннем доступе. Со временем игру убрали из магазина на доработку, а на данный момент разработчики объявили дату финального релиза.

Появилась информация, что космическая ММО EVE Echoes вернется на Android и iOS уже 13 августа.

Также вы можете на страницах игры в Google Play и App Store оформить предварительную регистрацию. Впрочем пользователи, которые оформят предрегистрацию будут иметь возможность получить бонусы на релизе в виде ресурсов. Таким образом, чем больше игроков подпишется, тем весомее будет награда для сообщества.

Игроков ожидает 8000 солнечных систем и еще свыше 100 уникальных космических кораблей.

Также разработчики добавили новую фракцию The Yan-Jung, а еще внедрили систему корпораций, объединяясь в которые игроки смогут вместе исследовать космос.

Напомним, исполнительный продюсер канадской компании по разработке компьютерных игр BioWare Марк Дарра решил прояснить ситуацию вокруг разработки новой Dragon Age.