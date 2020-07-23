В BioWare поделились деталями о ходе работы над Dragon Age 4

Исполнительный продюсер канадской компании по разработке компьютерных игр BioWare Марк Дарра решил прояснить ситуацию вокруг разработки новой Dragon Age.

"Dragon Age 4" анонсировали еще в 2018 году, но после BioWare не обронила ни единой детали об игре. Геймерам, которые ждали продолжение, даже могло показаться, что проект успели закрыть, но исполнительный продюсер студии Марк Дарра решил все прояснить.

По словам Дары, Dragon Age 4 проект жив и до сих пор находится в разработке. Учитывая бушующую эпидемию, сотрудников отправили по домам, откуда те и трудятся над продолжением.

Обстоятельства добавили сложности в разработке, но BioWare трудится и видит прогресс.

"Я понял, что большинство из вас ждет новостей о Dragon Age, которых в последнее время было не сильно много. Давайте уточню. Мы работаем над следующей Dragon Age. Да, работаем из дома. Работать из дома - сложно. У нас есть прогресс", - рассказал Дарра.

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