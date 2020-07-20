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В сети рассекречены новые подробности "Call of Duty: Black Ops Cold War"
Утечка "Call of Duty: Black Ops Cold War": новые детали

В сети рассекречены новые подробности "Call of Duty: Black Ops Cold War"

В сети рассекречены новые подробности "Call of Duty: Black Ops Cold War"
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В Microsoft Store появилась альфа-версия "Call of Duty: Black Ops Cold War", которая называется "The Red Door" ("Красная дверь"). Геймеры смогли скачать игру и раскопать много деталей новинки.

Портал Prototype Warehouse, который и разобрал внутренности новой "Call of Duty", натолкнулся на файлы, отсылающие к миссиям одиночной кампании. Как отмечает Eurogamer, части "nam" и "nic" отсылают к местам действия каждой миссии - Вьетнаму и Никарагуа.

В свою очередь остальные части отсылают к королевской битве Warzone, в которой уже появились намеки на новую Black Ops. Отмечается, что "Военная зона" станет связующим звеном будущих игр серии, и будет меняться от сезона к сезону.

Что касается классических сетевых режимов, то в файлах нашлись отсылки к мультиплеерным картам, а также зомби-режиму.

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Среди локаций для мультиплеера числятся:

  • "Black Sea",

  • "KGB",

  • "Miami",

  • "Moscow",

  • "Tank".

К сожалению, пользователи, которые сумели скачать "Red Dor" из Microsoft Store не попали дальше загрузочного экрана.

Называется демо-версия "Call of Duty: Black Ops CIA", которая расшифровывается как "Закрытая Внутренняя Альфа" (Closed Internal Alpha). Видимо, Treyarch уже запустила тесты.

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Все по теме:

Игра, Call of Duty, Microsoft Store, Call of Duty: Black Ops Cold War, The Red Door.

Автор:

Телеграф
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