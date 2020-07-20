В сети рассекречены новые подробности "Call of Duty: Black Ops Cold War"

В Microsoft Store появилась альфа-версия "Call of Duty: Black Ops Cold War", которая называется "The Red Door" ("Красная дверь"). Геймеры смогли скачать игру и раскопать много деталей новинки.

Портал Prototype Warehouse, который и разобрал внутренности новой "Call of Duty", натолкнулся на файлы, отсылающие к миссиям одиночной кампании. Как отмечает Eurogamer, части "nam" и "nic" отсылают к местам действия каждой миссии - Вьетнаму и Никарагуа.

В свою очередь остальные части отсылают к королевской битве Warzone, в которой уже появились намеки на новую Black Ops. Отмечается, что "Военная зона" станет связующим звеном будущих игр серии, и будет меняться от сезона к сезону.

Что касается классических сетевых режимов, то в файлах нашлись отсылки к мультиплеерным картам, а также зомби-режиму.

Среди локаций для мультиплеера числятся:

"Black Sea",

"KGB",

"Miami",

"Moscow",

"Tank".

BREAKING NEWS:

People have managed to boot up the Call of Duty 2020 "The Red Door" Alpha on Xbox One and the game is called "Black Ops CIA", however, the game doesn't let you progress past the "Black Ops Splashscreen". Thanks to @JunkratScrub115 for the tip! pic.twitter.com/mIakuNu8mB — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 17, 2020

К сожалению, пользователи, которые сумели скачать "Red Dor" из Microsoft Store не попали дальше загрузочного экрана.

Называется демо-версия "Call of Duty: Black Ops CIA", которая расшифровывается как "Закрытая Внутренняя Альфа" (Closed Internal Alpha). Видимо, Treyarch уже запустила тесты.