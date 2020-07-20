В сети рассекречены новые подробности "Call of Duty: Black Ops Cold War"

Портал Prototype Warehouse, который и разобрал внутренности новой "Call of Duty", натолкнулся на файлы, отсылающие к миссиям одиночной кампании. Как отмечает Eurogamer, части "nam" и "nic" отсылают к местам действия каждой миссии - Вьетнаму и Никарагуа.
В свою очередь остальные части отсылают к королевской битве Warzone, в которой уже появились намеки на новую Black Ops. Отмечается, что "Военная зона" станет связующим звеном будущих игр серии, и будет меняться от сезона к сезону.
Что касается классических сетевых режимов, то в файлах нашлись отсылки к мультиплеерным картам, а также зомби-режиму.
ger_stakeout
nam_armada
nam_prisoner
nic_revolution
rus_amerika
rus_duga
rus_kgb
rus_siege
rus_yamantau
(sidemission) tundra
(sidemission) takedown
takedown#First#SP
— Prototype Warehouse (@ProtoWarehouse) July 19, 2020
Среди локаций для мультиплеера числятся:
"Black Sea",
"KGB",
"Miami",
"Moscow",
"Tank".
BREAKING NEWS:
People have managed to boot up the Call of Duty 2020 "The Red Door" Alpha on Xbox One and the game is called "Black Ops CIA", however, the game doesn't let you progress past the "Black Ops Splashscreen".
Thanks to @JunkratScrub115 for the tip! pic.twitter.com/mIakuNu8mB
— TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 17, 2020
К сожалению, пользователи, которые сумели скачать "Red Dor" из Microsoft Store не попали дальше загрузочного экрана.
Называется демо-версия "Call of Duty: Black Ops CIA", которая расшифровывается как "Закрытая Внутренняя Альфа" (Closed Internal Alpha). Видимо, Treyarch уже запустила тесты.