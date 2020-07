Star Wars: The Old Republic "покорила" пользователей Steam

Массовая многопользовательская онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam, и уже собрала 25 тысяч игроков.

Сервис Steam продолжает наполняться играми Electronic Arts. После появления серии Need For Speed, Dragon Age и Mass Effect на полки магазина Valve попала Star Wars: The Old Republic.

Star Wars: The Old Republic — бесплатная массовая многопользовательская онлайн-игра по любимой многими вселенной "Star Wars". События игры разворачиваются за 3000 лет до начала оригинальной трилогии. Начиная с 2011 года у игры было семь крупных дополнений сюжета, и создатели не планируют забрасывать поддержку.

Кроме того, после релиза в Steam популярность игры только выросла. По данным Steam Database, за последние сутки пик онлайна достиг 25 508 игроков. В данный момент на серверах одновременно играет 23 755 игроков.

Условно игра числится бесплатной, но нужно приобрести подписку, если хотите получить доступ ко всему контенту. За пропуск на 1 месяц EA установила цену в 449 грн, а подписка на полгода обойдется в 2 334 грн.

Подписка предоставляет следующие преимущества:

Весь контент, доступный игрокам без подписки

Мгновенный доступ ко всем дополнениям SWTOR, в том числе Onslaught, Knights of the Eternal Throne и Knights of the Fallen Empire

Расширение количества уровней с 60-го до 75-го

Неограниченный доступ к боевым зонам, горячим точкам, восстаниям и операциям

Монеты картеля в подарок ежемесячно

Увеличение получаемых очков опыта

Увеличение получаемых очков известности

Увеличение получаемых очков репутации

Дополнительные ячейки для персонажей

Опыт отдыха

