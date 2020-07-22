Star Wars: The Old Republic "покорила" пользователей Steam

Сервис Steam продолжает наполняться играми Electronic Arts. После появления серии Need For Speed, Dragon Age и Mass Effect на полки магазина Valve попала Star Wars: The Old Republic.
Star Wars: The Old Republic — бесплатная массовая многопользовательская онлайн-игра по любимой многими вселенной "Star Wars". События игры разворачиваются за 3000 лет до начала оригинальной трилогии. Начиная с 2011 года у игры было семь крупных дополнений сюжета, и создатели не планируют забрасывать поддержку.
Кроме того, после релиза в Steam популярность игры только выросла. По данным Steam Database, за последние сутки пик онлайна достиг 25 508 игроков. В данный момент на серверах одновременно играет 23 755 игроков.
Условно игра числится бесплатной, но нужно приобрести подписку, если хотите получить доступ ко всему контенту. За пропуск на 1 месяц EA установила цену в 449 грн, а подписка на полгода обойдется в 2 334 грн.
Подписка предоставляет следующие преимущества:
Весь контент, доступный игрокам без подписки
Мгновенный доступ ко всем дополнениям SWTOR, в том числе Onslaught, Knights of the Eternal Throne и Knights of the Fallen Empire
Расширение количества уровней с 60-го до 75-го
Неограниченный доступ к боевым зонам, горячим точкам, восстаниям и операциям
Монеты картеля в подарок ежемесячно
Увеличение получаемых очков опыта
Увеличение получаемых очков известности
Увеличение получаемых очков репутации
Дополнительные ячейки для персонажей
Опыт отдыха
Напомним, в Microsoft Store появилась альфа-версия "Call of Duty: Black Ops Cold War", которая называется "The Red Door" ("Красная дверь"). Геймеры смогли скачать игру и раскопать много деталей новинки.