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Star Wars: The Old Republic "покорила" пользователей Steam

Star Wars: The Old Republic "покорила" пользователей Steam
14:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Массовая многопользовательская онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam, и уже собрала 25 тысяч игроков.

Сервис Steam продолжает наполняться играми Electronic Arts. После появления серии Need For Speed, Dragon Age и Mass Effect на полки магазина Valve попала Star Wars: The Old Republic.

Star Wars: The Old Republic — бесплатная массовая многопользовательская онлайн-игра по любимой многими вселенной "Star Wars". События игры разворачиваются за 3000 лет до начала оригинальной трилогии. Начиная с 2011 года у игры было семь крупных  дополнений сюжета, и создатели не планируют забрасывать поддержку.

Кроме того, после релиза в Steam популярность игры только выросла. По данным Steam Database, за последние сутки пик онлайна достиг 25 508 игроков. В данный момент на серверах одновременно играет 23 755 игроков.

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Условно игра числится бесплатной, но нужно приобрести подписку, если хотите получить доступ ко всему контенту. За пропуск на 1 месяц EA установила цену в 449 грн, а подписка на полгода обойдется в 2 334 грн.

Подписка предоставляет следующие преимущества:

  • Весь контент, доступный игрокам без подписки

  • Мгновенный доступ ко всем дополнениям SWTOR, в том числе Onslaught, Knights of the Eternal Throne и Knights of the Fallen Empire

  • Расширение количества уровней с 60-го до 75-го

  • Неограниченный доступ к боевым зонам, горячим точкам, восстаниям и операциям

  • Монеты картеля в подарок ежемесячно

  • Увеличение получаемых очков опыта

  • Увеличение получаемых очков известности

  • Увеличение получаемых очков репутации

  • Дополнительные ячейки для персонажей

  • Опыт отдыха

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Напомним, в Microsoft Store появилась альфа-версия "Call of Duty: Black Ops Cold War", которая называется "The Red Door" ("Красная дверь"). Геймеры смогли скачать игру и раскопать много деталей новинки.

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Все по теме:

Игра, Electronic Arts, Star Wars: The Old Republic, Steam.

Автор:

Телеграф
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