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День рождения StarCraft 2: Blizzard дарит подарки для игроков

День рождения StarCraft 2: Blizzard дарит подарки для игроков
18:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В честь десятого дня рождения StarCraft II разработчики Blizzard решили выпустить большое обновление игры.

Поклонники игры ликуйте. Теперь все миссии, даже задания дополнения Nova Covert Ops, получают новые достижения. А те игроки, которые выполнят все "ачивки" получат в подарок комментатора Стоуна.

Также под обновление попал и редактор StarCraft II.  Он получил парочку нововведений: Редактор данных, Аккумулятор, Реакции на уровне игрока и так далее. 

"Игротека" обзавелась отдельной вкладкой для пользовательских кампаний. И теперь игроки смогут переходить с одной карты на другую в сюжетных заданиях. Плюс ко всему добавились кампании, которые раньше были доступны только в оффлайн-режиме. 

Кооперативный режим получил систему "Таланты авторитета".  При прокачке командира до максимума, теперь есть возможность сбросить "накачанное" и начать все заново. За каждый цикл дают талант авторитета.

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Также в список улучшений стоит добавить введение таймера до начала боя. Теперь новая партия будет начинаться не сразу после загрузки. 

Ко всему прочему, разработчики решили подарить геймерам цикл рассказов о каждой представленной в игре расе.

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Все по теме:

Технологии, Blizzard, Техно, StarCraft 2.

Автор:

Телеграф
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