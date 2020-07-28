День рождения StarCraft 2: Blizzard дарит подарки для игроков

В честь десятого дня рождения StarCraft II разработчики Blizzard решили выпустить большое обновление игры.

Поклонники игры ликуйте. Теперь все миссии, даже задания дополнения Nova Covert Ops, получают новые достижения. А те игроки, которые выполнят все "ачивки" получат в подарок комментатора Стоуна.

Также под обновление попал и редактор StarCraft II. Он получил парочку нововведений: Редактор данных, Аккумулятор, Реакции на уровне игрока и так далее.

"Игротека" обзавелась отдельной вкладкой для пользовательских кампаний. И теперь игроки смогут переходить с одной карты на другую в сюжетных заданиях. Плюс ко всему добавились кампании, которые раньше были доступны только в оффлайн-режиме.

Кооперативный режим получил систему "Таланты авторитета". При прокачке командира до максимума, теперь есть возможность сбросить "накачанное" и начать все заново. За каждый цикл дают талант авторитета.

Также в список улучшений стоит добавить введение таймера до начала боя. Теперь новая партия будет начинаться не сразу после загрузки.

Ко всему прочему, разработчики решили подарить геймерам цикл рассказов о каждой представленной в игре расе.