Более 6 тысяч километров по дну океана: Google соединит кабелем США и Европу

28 июля компания Google обнародовала план по укладке трансатлантического телекоммуникационного кабеля, который свяжет США с Испанией и Великобританией. Сообщает канал CNBC.

Кабель Grace Hopper, названный в честь одной из основательниц компьютерных наук Грейс Хоппер, пройдет по дну Атлантического океана и соединит Нью-Йорк с городом Буде в Великобритании и Бильбао в Испании.

Его длина составит 6250 км до Британии и 6300 км до Испании.

По мнению аналитиков, проекты по созданию собственных сетей позволят Google выбирать оптимальные кабельные маршруты.

В самой компании убеждены, что этот кабель позволит обеспечить наилучшую устойчивость сети, "которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google" .

Как считает аналитик компании IDC Джон Делани, проект позволит свести к минимуму эксплуатационные расходы, ведь компании более не придется платить владельцам стороннего телекоммуникационного оборудования за использования их инфраструктуры.

Компания собирается завершить проект в 2022 году.