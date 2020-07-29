Более 6 тысяч километров по дну океана: Google соединит кабелем США и Европу

Кабель Grace Hopper, названный в честь одной из основательниц компьютерных наук Грейс Хоппер, пройдет по дну Атлантического океана и соединит Нью-Йорк с городом Буде в Великобритании и Бильбао в Испании.
Его длина составит 6250 км до Британии и 6300 км до Испании.
По мнению аналитиков, проекты по созданию собственных сетей позволят Google выбирать оптимальные кабельные маршруты.
В самой компании убеждены, что этот кабель позволит обеспечить наилучшую устойчивость сети, "которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google" .
Как считает аналитик компании IDC Джон Делани, проект позволит свести к минимуму эксплуатационные расходы, ведь компании более не придется платить владельцам стороннего телекоммуникационного оборудования за использования их инфраструктуры.
Компания собирается завершить проект в 2022 году.