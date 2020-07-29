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Более 6 тысяч километров по дну океана: Google соединит кабелем США и Европу

Более 6 тысяч километров по дну океана: Google соединит кабелем США и Европу
Обновлено 04:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
28 июля компания Google обнародовала план по укладке трансатлантического телекоммуникационного кабеля, который свяжет США с Испанией и Великобританией. Сообщает канал CNBC.

Кабель Grace Hopper, названный в честь одной из основательниц компьютерных наук Грейс Хоппер, пройдет по дну Атлантического океана и соединит Нью-Йорк с городом Буде в Великобритании и Бильбао в Испании. 

Его длина составит 6250 км до Британии и 6300 км до Испании. 

По мнению аналитиков, проекты по созданию собственных сетей позволят Google выбирать оптимальные кабельные маршруты. 

В самой компании убеждены, что этот кабель позволит обеспечить наилучшую устойчивость сети, "которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google" .

Проект кабеля Grace Hopper

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Как считает аналитик компании IDC Джон Делани, проект позволит свести к минимуму эксплуатационные расходы, ведь компании более не придется платить владельцам стороннего телекоммуникационного оборудования за использования их инфраструктуры. 

Компания собирается завершить проект в 2022 году. 

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Google, Интернет.

Автор:

Телеграф
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