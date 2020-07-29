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Карантин не помешал: за два дня Pokémon GO Fest 2020 игроки потратили $17 миллионов

Карантин не помешал: за два дня Pokémon GO Fest 2020 игроки потратили $17 миллионов
Обновлено 05:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Pokémon GO Fest в этом году впервые состоялся в онлайн-режиме - игроки могли принять участие в событии из любой точки мира. теперь же ﻿Niantic подвела итоги ивента.

Разработчики приложения заявили, что за прошедшие два дня фестиваля, фанаты поймали почти миллиард покемонов. 

Аналитическая компания Sensor Tower после подсчетов объявила, что игроки за эти два дня потратили более $17 миллионов: $8,9 млн в первый день и $8,6 во второй. 

Niantic же поделилась другой статистикой:

  • за время феста зарегистрировано более 58 миллионов побед над командой GO Rocket.
  • было отправлено 55 миллионов подарков
  • каждый тренер в среднем прошел 15 километров 

В 2020 году, даже несмотря на повсеместные ограничения связанные с пандемией, игра принесла разработчикам 539 миллионов долларов, а за все время её доход почти достиг 3,7 миллиарда. 

Рекламой для Pokémon GO Fest 2020 занимался Райан Джонсон ("Последние джедаи", "Достать ножи"). Он заявлял, что благодаря игре смог оставаться на связи с друзьями во время карантина. 

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Джонсон руководил съёмками 30-секундного ролика находясь в Лос-Анджелесе, а само производство видео проходило в Новой Зеландии.

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Все по теме:

Игры, Pokemon Go.

Автор:

Телеграф
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