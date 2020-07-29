Карантин не помешал: за два дня Pokémon GO Fest 2020 игроки потратили $17 миллионов

Разработчики приложения заявили, что за прошедшие два дня фестиваля, фанаты поймали почти миллиард покемонов.
Аналитическая компания Sensor Tower после подсчетов объявила, что игроки за эти два дня потратили более $17 миллионов: $8,9 млн в первый день и $8,6 во второй.
Niantic же поделилась другой статистикой:
В 2020 году, даже несмотря на повсеместные ограничения связанные с пандемией, игра принесла разработчикам 539 миллионов долларов, а за все время её доход почти достиг 3,7 миллиарда.
Рекламой для Pokémon GO Fest 2020 занимался Райан Джонсон ("Последние джедаи", "Достать ножи"). Он заявлял, что благодаря игре смог оставаться на связи с друзьями во время карантина.
Джонсон руководил съёмками 30-секундного ролика находясь в Лос-Анджелесе, а само производство видео проходило в Новой Зеландии.