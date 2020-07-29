ИИ может заменить знаменитостей: нейросеть научили имитировать голоса звезд

Исследователи представили программу на основе ИИ под названием Vocodes. Эта программа позволяет имитировать более ста голосов знаменитостей, включая политиков, ученых и артистов - Дональда Трампа, Барака Обаму, Брайана Крэнстона, Дэнни ДеВито, Илона Маска и многих других.

Для того, чтобы имитировать голос, пользователю нужно ввести текст и выбрать голос.

Издание TheNextWeb отмечает, что таких приложений уже несколько, но Vocodes впечатляет огромным количеством голосов, доступных для воспроизведения. Однако у него есть свои минусы — каждый раз, когда приложение сталкивается со словом, которое оно не может прочитать, оно просто пропускает его. Среди этих слов — «Тесла» и «Илон Маск».

Однако качество голосов разнится в зависимости от персонажей. Голоса, получившие оценку «высокое качество», имитируют речь более естественно и сбалансированно. Однако голоса более низкого качества напоминают приложение «Синтезатор речи» из Windows 2000.

Как и другие подобные приложения, Vocodes поднимает серьезные этические вопросы о будущем ИИ. Приложение почти идеально имитирует голос известного психолога Джордана Питерсона. После этого он написал твит, в котором выразил обеспокоенность приложением и потребовал "перестать использовать подделки его голоса".

"Мы уже знаем как использовать машинное обучение, а люди защищены от неправильного использования данных законом. Нам кажется очевидным, что нейронные сети будут играть огромную роль в создании виртуальных музыкантов и виртуальных знаменитостей. Но мы не хотим, чтобы эти приемы использовались для мошенничества, клеветы и так далее", — отметили создатели приложения.