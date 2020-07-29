На цену лучше не смотреть: Galaxy Z Fold 2 получит специальную версию

Китайский инсайдер Ice Universe сообщил, что компания Samsung представит не только Galaxy Z Fold 2, но и дизайнерскую версию смартфона.

Если верить источнику, эта версия смартфона будет стоить больше 20 000 юаней (≈$2850). Для сравнения, "раскладушку" Galaxy Z Flip в таком же исполнении сейчас продают за $2465.

Главным отличием Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition будет эксклюзивная серая расцветка и трёхцветная полоска бренда на корпусе.

Кроме этого, устройство получит богатый комплект поставки, в который войдут новые смарт-часы Galaxy Watch 3 и TWS-наушники Galaxy Buds Live.

Покажут ли такую версию смартфона на предстоящей презентации Galaxy Unpacked 2020 — неизвестно. В любом случае, точно всё узнаем уже через неделю.