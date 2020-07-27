Samsung показала все новинки грядущего Unpacked 2020 (Видео)

Компания Samsung опубликовала новый тизер мероприятия Unpacked 2020, где мы увидим Galaxy Note 20 Ultra и другие новинки.

За 10 дней до презентации компания Samsung выпустила официальный трейлер мероприятия, показав все его новинки.

Ранее было подтверждено, что к анонсу готовится пять новинок. А вот сейчас компания четко обозначила, какие именно.

В первую очередь, это смартфоны:

флагманы Galaxy Note 20,

Galaxy Note 20 Ultra с поддержкой стилуса

складной Galaxy Z Fold 2.

По слухам, последний смартфон появится на полках магазинов только в конце сентября этого года.

На одном из кадров можно увидеть силуэты гаджетов, которые дебютируют уже 5 августа. Все смартфоны будут представлены в расцветке Mystic Bronze.

В рекламном ролике также видны "умные" часы Samsung Galaxy Watch 3. А рядом с ними — беспроводные наушники Galaxy Buds Live в форме фасолин.

Отмечается, последняя новинка презентации — флагманский планшет Galaxy Tab S7. Точнее, базовая модель с 11-дюймовым экраном и старшая версия Galaxy Tab S7+ с дисплеем диагональю 12,4 дюйма.

Напомним, компания Huawei готовит к выпуску не только фитнес-браслет Talkband B6, но еще и детские "умные" часы Children Watch 4X.