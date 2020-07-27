За 10 дней до релиза: Samsung Galaxy Watch 3 показали на видео

Официальная премьера умных часов Samsung Galaxy Watch 3 состоится только пятого августа, но одному из пользователей уже посчастливилось покрутить устройство в руках.

YouTube-блоггер TechTalkTV опубликовал на своем канале эксклюзивный ролик с демонстрацией ещё неанонсированных смарт-часов Samsung Galaxy Watch 3.

На видео показана 41-миллиметровая версия часов с 1.2-дюймовым AMOLED-дисплеем. Будет еще версия с 45-миллиметровым ремешком и экраном на 1.4 дюйма.

Смотрите как выглядят новые Samsung Galaxy Watch 3:

Ролик подтверждает все предыдущие утечки о новинке. Смарт-часы получат обновленный дизайн, две кнопки управления и физический безель. Кроме этого, они получат поддержку жестов, корпуса из нержавеющей стали или титана на выбор, накопитель на 8 ГБ, LTE, NFC, GPS, датчик ЭКГ, функцию измерения кровяного давления, а также защиту от воды IP68 и ударов MIL-STD-810G.

Часы будут стоить от 400 до 600 долларов США. Их анонсируют уже на следующей неделе вместе с флагманской линейкой устройств Galaxy Note 20, складным смартфоном Galaxy Z Fold 2, новым фитнес-трекером Galaxy Fit, TWS-наушниками Galaxy Buds Live, а также планшетами Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+.

Напомним, разработчики Huawei выпустили очередное обновление для смарт-часов Honor Magic Watch 2.