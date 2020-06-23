Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МОН дали разъяснения относительно освобождения от ГИА и ВНО по желанию
В МОН дали разъяснения относительно освобождения от ГИА и ВНО по желанию
Штаб ООС: боевики два раза нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики два раза нарушали "тишину"
Джокович извинился за вспышку коронавируса на своем турнире
Джокович извинился за вспышку коронавируса на своем турнире
Лучший из лучших: сайт Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO
Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO

Honor MagicWatch 2: смарт-часы получили новое обновление

Honor MagicWatch 2: смарт-часы получили новое обновление
17:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Разработчики Huawei выпустили очередное обновление для смарт-часов Honor Magic Watch 2.

С новым ПО в устройство добавили 85 новых спортивных режимов. Теперь их всего 100. 

Из новых появился серфинг, езда на водном мотоцикле, каноэ, гребля и многое другое. 

Система уже доступна для скачивания всем пользователям. Для этого надо обновить приложение Huawei Health и подключить часы к смартфону.

Honor представила первый в мире планшет с поддержкой Wi-Fi 6+

Напомним, Honor Magic Watch 2 анонсировали в ноябре прошлого года. Они имеют две версии с AMOLED-дисплеями на 1.2 и 1.39 дюймов, фирменный чипсет Kirin A1, 4 ГБ ПЗУ, батарею на 455 мАч с автономностью до 14 дней, пульсометр, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC и датчик SpO2 для измерения насыщенности крови кислородом. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Смарт-часы, Техно, Honor.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
02 Неприятный запах изо рта по утрам: как избавиться раз и навсегда
03 Количество заболевших COVID-19 выросло в 16 областях Украины: карта эпидемии
04 В ЧЕСНО рассказали, кто является крупнейшим донором "Партии Шария"
05 Итоги дня 22 июня: Карантин в Украине и вступительная кампания 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий
ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий
В Одессе ГБР пришло с обыском в местную мэрию
В Одессе ГБР пришло с обыском в местную мэрию
Из-за наводнения в Сербии объявили чрезвычайное положение в 7 муниципалитетах
Наводнение: в Сербии объявили ЧП в 7 муниципалитетах
Отразится на урожае: нанопластик может накапливаться в растениях
Отразится на урожае: нанопластик может накапливаться в растениях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь