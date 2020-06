Honor MagicWatch 2: смарт-часы получили новое обновление

С новым ПО в устройство добавили 85 новых спортивных режимов. Теперь их всего 100.

Из новых появился серфинг, езда на водном мотоцикле, каноэ, гребля и многое другое.

Система уже доступна для скачивания всем пользователям. Для этого надо обновить приложение Huawei Health и подключить часы к смартфону.

An #HONORMagicWatch2 on your wrist is like flippers on a swimmers feet. Keep track of your movements with its 85 new modes. Feeling adventurous? Try all 100. Just update your Huawei Health App and you’re set. pic.twitter.com/5YQsfrO6De

— HONOR (@Honorglobal) June 23, 2020