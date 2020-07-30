Новый смартфон OnePlus "засекли" в Geekbench

На сайте популярного теста производительности Geekbench был замечен новый гаджет от компании OnePlus.

Как сообщает несколько источников, тестовая модель под номером KB2001 - это новый смартфон компании - OnePlus 8T.

Судя по информации, которую предоставил Geekbench, гаджет получит процессор Qualcomm с кодовым названием kona, флагманский чип Snapdragon 865+. Плюс ко всему на смартфон установлен Android 11 и насчитывается 8 ГБ оперативной памяти.

Увы, на этом все подробности, указанные на базе данных заканчиваются. Однако, если верить предыдущим утечкам, то смартфон получит основную камеру на 64 Мп, обновленную быструю зарядку Super Warp Charging мощностью в 65 Вт, которая сможет зарядить гаджет на 4000 мАч до 100% за 30 минут.

Вероятно, что OnePlus 8T презентуют осенью, но это пока только предположения.