Ни много ни мало: по чем можно будет купить OnePlus Nord в Украине

Производитель гаджетов OnePlus на прошлой неделе анонсировал свой первый среднебюджетный смартфон OnePlus Nord и вот сейчас уже стало известно сколько будет стоить новинка в Украине.
Итак, интернет-магазин Цитрус открыли предварительный заказ на гаджет. Смартфон доступен в двух расцветках (Gray Onyx и Blue Marble) и в двух модификациях. Младшая с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ОЗУ обойдется покупателям в 13 999 грн, а старшая на 12/256 — 15 999 грн.
Для сравнения, в Европе аппарат будет стоить 400 евро (≈12 960 грн) и 500 евро (≈16 201 грн) соответственно. Точной даты старта продаж смартфона у нас пока нет, а вот в Европе он появится 4 августа.
Как известно, OnePlus Nord получил 6.44-дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 765G, аккумулятор на 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge на 30 Вт и шесть камер: две фронтальные на 32 Мп + 8 Мп и четыре основные на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп.
Напомним, компания OnePlus представила первый за последние несколько лет смартфон производителя из среднего сегмента с ценником до $500.