Ни много ни мало: по чем можно будет купить OnePlus Nord в Украине

Назван предварительный ценник новинки от OnePlus на украинском рынке. За OnePlus Nord нужно будет отдать от 14 000 до 16 000 грн.

Производитель гаджетов OnePlus на прошлой неделе анонсировал свой первый среднебюджетный смартфон OnePlus Nord и вот сейчас уже стало известно сколько будет стоить новинка в Украине.

Итак, интернет-магазин Цитрус открыли предварительный заказ на гаджет. Смартфон доступен в двух расцветках (Gray Onyx и Blue Marble) и в двух модификациях. Младшая с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ОЗУ обойдется покупателям в 13 999 грн, а старшая на 12/256 — 15 999 грн.

Для сравнения, в Европе аппарат будет стоить 400 евро (≈12 960 грн) и 500 евро (≈16 201 грн) соответственно. Точной даты старта продаж смартфона у нас пока нет, а вот в Европе он появится 4 августа.

Как известно, OnePlus Nord получил 6.44-дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 765G, аккумулятор на 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge на 30 Вт и шесть камер: две фронтальные на 32 Мп + 8 Мп и четыре основные на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп.

Напомним, компания OnePlus представила первый за последние несколько лет смартфон производителя из среднего сегмента с ценником до $500.