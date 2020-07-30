Не как всегда: Apple представит iPhone 12 позже обычного

Слухи по поводу задержки выхода нового iPhone видимо оказалась правдой.

Если верить инсайдерской информации, то новый iPhone 12 дебютирует в октябре. А это на месяц позже, чем обычно.

Также в октябре должны и анонсировать новые iPad. Только, пока непонятно будут ли это две отдельные презентации или новинки покажут в один день.

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) славится своими достоверными утечками Apple, так что больше всего все же эта информация достоверна.

iPhone 12

New iPads October — Jon Prosser (@jon_prosser) July 29, 2020

Благодаря предыдущим утечкам, мы знаем, что Apple готовит выпустить четыре новых моделей iPhone 12 в этом году. К ним относятся iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем, iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовыми экранами и iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем.

Все четыре модели получат OLED-матрицу, модем для сети пятого поколения и обновлённый процессор Apple A14 Bionic. Новинки будут стоить от 650 долларов США и лишаться комплектных наушников, а также блока питания.