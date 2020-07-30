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Четверг, 30.07.2020
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Не как всегда: Apple представит iPhone 12 позже обычного
Не как всегда: Apple представит iPhone 12 позже обычного

Не как всегда: Apple представит iPhone 12 позже обычного

Не как всегда: Apple представит iPhone 12 позже обычного
12:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Слухи по поводу задержки выхода нового iPhone видимо оказалась правдой.

Если верить инсайдерской информации, то новый iPhone 12 дебютирует в октябре. А это на месяц позже, чем обычно.

Также в октябре должны и анонсировать новые iPad. Только, пока непонятно будут ли это две отдельные презентации или новинки покажут в один день. 

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) славится своими достоверными утечками Apple, так что больше всего все же эта информация достоверна.

Благодаря предыдущим утечкам, мы знаем, что Apple готовит выпустить четыре новых моделей iPhone 12 в этом году. К ним относятся iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем, iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовыми экранами и iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем.

Неутешительные новости: аккумуляторы новых iPhone 12 будут слабее предыдущих моделей

Все четыре модели получат OLED-матрицу, модем для сети пятого поколения и обновлённый процессор Apple A14 Bionic. Новинки будут стоить от 650 долларов США и лишаться комплектных наушников, а также блока питания.

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Все по теме:

Apple, iPhone, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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