Представлен смарт-браслет Huawei Band B6, который можно носить на ухе

Huawei представила новый "умный" гаджет для уха и руки одновременно.

Компания Huawei провела специальную конференцию Smart Life, в рамках которой и была представила интересная новинка. Новинкой является умный браслет Huawei Band B6. Как сообщает Gizchina.com, умный браслет Huawei Band B6 можно носить даже как Bluetooth-гарнитуру.

Новинка оснащена фирменным чипом Kirin A1. Отметим, что из интересных функций можем является услуга шумоподавления и алгоритм улучшения качества звука при разговоре.

Известно, что новое устройство получило 1,53-дюймовый экран с плотностью пикселей 326 PPi и автоматической регулировкой яркости.

Такой умный браслет поддерживает даже подключение двух устройств одновременно. В тоже время пользователь может разговаривать по телефону и одновременно взаимодействовать с голосовым помощником.

Также сообщается, что компания Huawei обещает автономность новинки на уровне 8 часов в режиме разговора. Непосредственно поддерживается скоростная зарядка, позволяющая за 10 минут получить 4 часа разговоров.

Известно, что продажа на китайском рынке стартует 6 августа. О глобальной версии пока информации нет.

Напомним, Компания Huawei объявила дату анонса нового смарт-браслета со встроенной гарнитурой TalkBand B6.