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Найдет Вам работу: в LinkedIn разработали ИИ, который будет подбирать оптимального нанимателя

Найдет Вам работу: в LinkedIn разработали ИИ, который будет подбирать оптимального нанимателя
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter.com
Разработчики LinkedIn создали свою систему искусственного интеллекта (ИИ), которая изучив навыки, опыт и характер работника, поможет подобрать ему работу.

Новая модель ИИ призвана помочь более чем 690 миллионам пользователей в 200 странах найти работу, для которая с наибольшей вероятностью им подойдет.

По словам представителей LinkedIn, ИИ работает в масштабе QA (контроля качества): есть есть «миллиарды» коэффициентов, однако они должны быть эффективным для максимально возможного числа ищущих работу и нанимателей.

Формально QA пытается спроецировать вероятность «положительного ответа работодателя», при условии, что данный участник претендует на определенную роль. Что является положительным действием рекрутера, зависит от контекста — это может включать просмотр профиля кандидата, обмен сообщениями, приглашение на собеседование или отправку им предложения о работе.

ИИ обновляет свою информацию о пользователе раз в несколько недель для того, чтобы бороться с деградацией.

ИИ может заменить знаменитостей: нейросеть научили имитировать голоса звезд

Задача ИИ, говорят представители социальной сети, заключается в том, чтобы создать экономические возможности для каждого участника глобального рынка, ядл этого мы максимально повысили эффективность поиска соискателя для работодателя и наоборот.

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Все по теме:

Технологии, Искусственный интеллект, LinkedIn, Техно, ИИ, Нейросеть.

Автор:

Телеграф
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