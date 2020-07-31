Найдет Вам работу: в LinkedIn разработали ИИ, который будет подбирать оптимального нанимателя

Разработчики LinkedIn создали свою систему искусственного интеллекта (ИИ), которая изучив навыки, опыт и характер работника, поможет подобрать ему работу.

Новая модель ИИ призвана помочь более чем 690 миллионам пользователей в 200 странах найти работу, для которая с наибольшей вероятностью им подойдет.

По словам представителей LinkedIn, ИИ работает в масштабе QA (контроля качества): есть есть «миллиарды» коэффициентов, однако они должны быть эффективным для максимально возможного числа ищущих работу и нанимателей.

Формально QA пытается спроецировать вероятность «положительного ответа работодателя», при условии, что данный участник претендует на определенную роль. Что является положительным действием рекрутера, зависит от контекста — это может включать просмотр профиля кандидата, обмен сообщениями, приглашение на собеседование или отправку им предложения о работе.

ИИ обновляет свою информацию о пользователе раз в несколько недель для того, чтобы бороться с деградацией.

Задача ИИ, говорят представители социальной сети, заключается в том, чтобы создать экономические возможности для каждого участника глобального рынка, ядл этого мы максимально повысили эффективность поиска соискателя для работодателя и наоборот.