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Цена как у Galaxy Fold: старт продаж Samsung Galaxy Z Fold 2 назначен на сентябрь

Цена как у Galaxy Fold: старт продаж Samsung Galaxy Z Fold 2 назначен на сентябрь
19:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2 выйдет 5 августа, но старт продаж новинки назначен на середину сентября.

Корейское издание DDaily сообщает, что новинку стоит ждать на прилавках с 18 сентября. Но есть одно но, эта дата касается только родного рынка. А вот когда устройство выйдет в других регионах пока неизвестно. 

Что касается цены, то если верить инсайдерам, смартфон будет стоить 2 398 000 южнокорейских вон. Это около 2000 долларов США.

Напомним, Galaxy Z Fold 2 5G получит основной дисплей на 7.59 дюймов и с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2213×1689 пикселей, а также дополнительный экран на 60 Гц с диагональю 6.23 дюйма и разрешением 2267×819 пикселей. 

На цену лучше не смотреть: Galaxy Z Fold 2 получит специальную версию

Также аппарат получит два аккумулятора с общей ёмкостью 4365 мАч, тройную основную камеру с модулями на 12 Мп + 16 Мп + 64 Мп, чип Snapdragon 865+ и 12 ГБ ОЗУ, а также ОС Android 10. 

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Все по теме:

Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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