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Apple Watch Series 6 научат измерять уровень кислорода в крови
Apple Watch Series 6 научат измерять уровень кислорода в крови

Apple Watch Series 6 научат измерять уровень кислорода в крови

Apple Watch Series 6 научат измерять уровень кислорода в крови
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания Apple в этом году представит несколько новых продуктов, помимо флагманских смартфонов, о которых сообщения появляются регулярно.

Издание Digitimes, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что "умные" часы Apple Watch Series 6 смогут измерять уровень кислорода в крови пользователя.

Раньше доказательства предстоящей поддержки мониторинга кислорода в крови обнаружили в ранней сборке watchOS 7. Теперь в отчете Digitimes говорится, что для этого предусмотрен специальный датчик.

У большинства здоровых взрослых людей уровень кислорода в крови выше 95%. Если показатель опускается — может нарушиться работа сердца и мозга. Похоже, как и с датчиком ЧСС, Apple Watch Series 6 будут мониторить уровень кислорода и оповестят пользователя, если он опустится, а также посоветуют обратиться за консультацией врача.

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Apple Watch Series 6 также приписывают OLED экран, обновлённый процессор, функцию отслеживания сна, несколько размеров и версии с разными материалами корпуса.

Новая модель часов должна дебютировать осенью вместе со смартфонами семейства iPhone 12. Точная дата анонса пока неизвестна, но на днях Apple предупредила, что поставки следующих iPhone начнутся на несколько недель позже, чем в прошлом году. То есть выпуск смартфонов, по-видимому, можно ожидать в октябре.

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Все по теме:

Технологии, Умные часы, Техно, Apple Watch Series 6.

Автор:

Телеграф
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