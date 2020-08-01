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Компания Xiaomi представила быструю зарядку Mi Charger

Компания Xiaomi представила быструю зарядку Mi Charger
Обновлено 08:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Ассортимент компании включает не только смартфоны и другие гаджеты, но и фирменные аксессуары.

На этот раз новинкой компании стало зарядное устройство, которое подходит для широкого ряда гаджетов и совместимое с бытовыми электрическими сетями практически любых регионов.

Как сообщает Gizchina, данный аксессуар с максимальной выходной мощностью в 33 Вт подходит для множества устройств, которые поддерживают быстрый заряд.

Характеристики зарядки Mi Charger

Как уверяют в компании Xiaomi, за полчаса новинка способна зарядить Redmi K30 Pro с аккумулятором на 4700 мАч до 64%, а полностью – за 63 минуты.

Отмечается, что список режимов мощности блока питания включает значение 11 В/3 А, 5 В/3 A, 9 В/3 A, 12 В/2,25 A и 20 В/1,35 A.

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Кроме того, новое зарядное устройство совместимо с электросетями, напряжение в которых составляет от 110 до 240Вт, что конечно же позволяет использовать его в различных регионах.

Новое зарядное устройство Mi Charger изготовлено из огнеупорного материала и оно имеет габариты 55,4х46,8х28 мм.

Напомним, в сети уже несколько раз появлялась информация, что новый iPhone в этом году задержатся. Сейчас Apple подтвердила слухи.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Зарядное устройство, Техно.

Автор:

Телеграф
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