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Xiaomi готовит беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Xiaomi готовит беспроводные наушники с активным шумоподавлением
11:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Xiaomi готовится скоро представить новые беспроводные наушники.

Компания Xiaomi уже имеет множество наушников с различным дизайном и функциями, но в последнее время компания сосредоточилась на наушниках TWS.

В Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) было замечено, что компания сертифицировала новую модель беспроводных наушников.

Наушники получили модельный номер LYXQEJ05W, а в "народе" они будут называться Mi Active Noise Cancelling Earphones. В описании указано, что наушники получат систему активного шумоподавления. Это первые вкладыши Xiaomi, у которых будет такая функция.

Двухлетний Xiaomi Mi 8 получил стабильную версию MIUI 12 (Фото)

Также указано, что наушники получили Bluetooth 5.0, кодеки SBC и AAC и защиту от брызг по стандарту IPX4.

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Все по теме:

Наушники, Технологии, Техно, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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