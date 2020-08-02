Xiaomi готовит беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Компания Xiaomi готовится скоро представить новые беспроводные наушники.

Компания Xiaomi уже имеет множество наушников с различным дизайном и функциями, но в последнее время компания сосредоточилась на наушниках TWS.

В Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) было замечено, что компания сертифицировала новую модель беспроводных наушников.

Наушники получили модельный номер LYXQEJ05W, а в "народе" они будут называться Mi Active Noise Cancelling Earphones. В описании указано, что наушники получат систему активного шумоподавления. Это первые вкладыши Xiaomi, у которых будет такая функция.

Также указано, что наушники получили Bluetooth 5.0, кодеки SBC и AAC и защиту от брызг по стандарту IPX4.