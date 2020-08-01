Двухлетний Xiaomi Mi 8 получил стабильную версию MIUI 12 (Фото)

Прошивка основана на операционной системе Android 10. Ее уже начали получать пользователи смартфона в Китае.
Из нововведений в системе присутствуют все основные особенности MIUI 12.
Это обновленный интерфейс, новая системная анимация, режим Dark Mode 2.0 с динамическим изменением цветов, новые виджеты для Always On Display, которые работают с функцией Super Wallpaper, новые режимы работы с окнами и многое другое.
Пользователи Xiaomi Mi 8, которые уже установили финальную версию MIUI 12, сообщают, что прошивка работает без каких-либо ошибок.
Как сообщалось ранее, компания Xiaomi представила быструю зарядку Mi Charger.