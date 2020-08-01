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Двухлетний Xiaomi Mi 8 получил стабильную версию MIUI 12 (Фото)

Двухлетний Xiaomi Mi 8 получил стабильную версию MIUI 12 (Фото)
14:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Xiaomi выпустила стабильную версию оболочки MIUI 12 для флагмана двухлетней давности - Xiaomi Mi 8.

Прошивка основана на операционной системе Android 10. Ее уже начали получать пользователи смартфона в Китае.

Из нововведений в системе присутствуют все основные особенности MIUI 12.

Это обновленный интерфейс, новая системная анимация, режим Dark Mode 2.0 с динамическим изменением цветов, новые виджеты для Always On Display, которые работают с функцией Super Wallpaper, новые режимы работы с окнами и многое другое.

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Пользователи Xiaomi Mi 8, которые уже установили финальную версию MIUI 12, сообщают, что прошивка работает без каких-либо ошибок.

Как сообщалось ранее, компания Xiaomi представила быструю зарядку Mi Charger.

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Все по теме:

Xiaomi, Xiaomi Mi 8, MIUI 12.

Автор:

Телеграф
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