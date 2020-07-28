Как на iOS 14: возможности MIUI 12 расширили

В операционную систему Redmi MIUI 12 добавят функцию тапов по задней панели.

Недавно компания Google представила в тестовой сборке Android 11 для смартфонов Pixel функцию двойного тапа по задней крышке.

Аналогичную возможность также добавили в бета-версию iOS 14 для iPhone, а сейчас появилась информация, что над ней работает еще один производитель.

Участник форума XDA-Developers с ником kacskrz нашёл в последней тестовой прошивке MIUI 12 для Redmi Note 7 функцию Back Tap. Согласно описанию, она позволит с помощью двойного или тройного тапа совершать некоторые действия. Например, запускать камеру, делать скриншот экрана, открывать центр уведомлений и т.д. Пока что список возможностей небольшой, но скорее всего, к моменту анонса его расширят.

Функция Back Tap все еще находится на ранней стадии тестирования. Когда она появится в стабильной прошивке и какие смартфоны ее будут поддерживать — неизвестно.

Напомним, прошлогодний смартфон Xiaomi Mi 9 SE начал получать стабильную версию оболочки MIUI 12.