Нейросеть покоряет музыкальные олимпы: ИИ выступил на фестивале Lollapalooza (Видео)

На музыкальном фестиваля Lollapalooza, который в этом году проходит онлайн, выступил искусственный интеллект (ИИ). Аватар Miquela представил песню "Hard Feelings" и 10-минутный клип на композицию.

Miquela — это цифровой аватар, который изначально был инфлюенсером в социальных сетях. Однако в 2019 году робот выпустил несколько синглов и музыкальных клипов. Выступление на Lollapalooza стало для нее первым в истории.

Создатели Miquela — стартап Brud из Калифорнии. Это один из самых популярных аватаров в социальной сети Instagram. Согласно отчету маркетинговой платформы CreatorIQ, у Miquela более 1,8 млн активных подписчиков. Аналитика аккаунта показала, что коэффициент влияния Miquela на аудиторию составляет 2,54%, что соответствует среднему показателю человека-блогера.

По словам Николь де Айора, главного исполнительного директора компании Brud, им предложили выступление аватара сразу после новостей о переносе фестиваля Lollapalooza в онлайн. Компания сняла клип на "Hard Feelings" специально для этого концерта. Это видео сделали дистанционно: режиссер работал из Торонто, хореограф — из Нью-Йорка, а программисты и специалисты по ИИ — из Лос-Анджелеса.

В Brud объяснили, что в этом клипе они не хотели встраивать Miquela в окружающий мир, а сделали ее собственную вселенную. Видео сделали с помощью инструмента Unreal Engine, а для создания кадров использовали виртуальные камеры.