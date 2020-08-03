Компания OnePlus представила тизер HydrogenOS 11 (aka OxygenOS 11) с датой выхода

Компания OnePlus определилась с датой выхода своей новой фирменной оболочки для своих смартфонов.

Новую оболочку представят в следующий понедельник, 10 августа, в Китае. В тизере, который представила компания, сообщается, что презентацию проведут онлайн по-местному времени (в 9:00 по Киеву).

Новая оболочка, HydrogenOS 11, выйдет без сервисов Google и будет ориентироваться на китайский рынок. А версию для остальных пользователей покажут немного позже. Вероятно, что анонс оболочки состоится вместе со смартфоном OnePlus 8T.

HydrogenOS 11 (aka OxygenOS 11) будет основана на ОС Android 11. Какие изменения будут: обновленный интерфейс, новые функции, а также переработанную систему уведомлений.

Также, глава компании Пит Лау (Pete Lau) намекнул, что в новой оболочке появится режим Always-On Display.

Какие модели смартфонов получат обновление — официальной информации пока нет.