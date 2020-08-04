World of Tanks получит крупное обновление: что изменится

Знаменитая игра World of Tanks получит огромное обновление в 2020 году, которое не только изменит механику, но и добавит новую ветку танков.

Wargaming взялась за систему "Оборудования", решив сделать ее более разнообразной и доступной. С обновлением в игре появится четыре категории: "Огневая мощь", "Живучесть", "Мобильность" и "Разведка". Эти специальные слоты будут доступны в танках с шестого уровня. В них можно ставить модули любого типа, но установка оборудования нужной категории дает бонус к характеристикам.

У машин высокого уровня будет только один слот с категорией, а остальные — общие. Например, тяжёлые танки получат только один слот категории "живучесть", а лёгкие — один слот категории "разведка". Некоторое оборудование позволят установить только на технику определенного типа.

Wargaming также решили убрать путаницу при выборе оборудования, когда в игре есть 21 разновидность Усиленных рессор. Модификации будут объединены в одну, которую разделят на три класса.

Почти все оборудование будет разделено на три класса, и чем он выше, тем дороже стоит:

Стоимость оборудования 3-го класса — до 50 000. Доступно для техники II–IV уровней и некоторых машин V уровня и выше.

Стоимость оборудования 2-го класса — до 300 000. Доступно для техники V–VII уровней и некоторых машин VIII уровня или выше.

Стоимость оборудования 1-го класса — до 600 000. Доступно для техники VIII–X уровней.

Wargaming добавила в World of Tanks ветку средних польских танков с V по X уровень.

DS PZInż — танк V уровня с боевыми характеристикам T-34, однако орудие поляка мощнее, а разовый урон — выше.

B.U.G.I. — танк VI с высокой манёвренностью. Ко всему машина получила 90 мм орудие с разовым уроном в 240 единиц.

CS-44 — танк VI уровня, который получил точное 100 мм орудие с разовым уроном в 300 единиц.

CS-53 — танк VIII уровня с углом склонения орудия до -8 градусов и высокой скорострельностью главного калибра. К тому же CS-53 может наносить разовый урон в 300 единиц.

CS-59 — танк VIII уровня. Машина для агрессивного ведения боя. Тот же угол склонения орудия до -8 градусов дополняется стабилизацией, а калибр вырос до 105 мм.

CS-63 — машина Х уровня без прочной брони, но с разовым уроном в 390 единиц и углом склонения орудия -8 градусов. Танки отличается и газотурбинный двигатель, который добавляет турбо режим езды со скоростью 70 км/ч. В турбо-режиме значительно ухудшаются стабилизация и время сведения орудия, а также маскировка.

В обновлении 1.10 вернется карта "Жемчужная река". По словам Wargaming, локацию вывели из игры в 2015 году, потому что она не позволяла раскрыть боевой потенциал каждого типа техники.

В новом облике "Жемчужная река" — летняя карта размером 1000 на 1000 метров, вдохновленная живописным округом Яншо в Южном Китае. Карта похорошела визуально, получив улучшенную графику, полноценный городок и лес. Локация будет доступна для стандартного и встречного типов боя на технике III уровня и выше.

К тому же Wargaming взялись за ребаланс техники. Изменения коснулись колесной техники, а также веток Progetto M40 mod. 65, объекта 430У, T110E5, E 100 и ИС-4. Полный список изменений доступен на официальной странице игры.