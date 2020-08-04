GTA 5: утверждена примерная дата выхода для PlayStation 5 и Xbox Series X

Ждать нововведения стоит во второй половине 2021 года, когда GTA 5 и GTA Online доберутся до консолей нового поколения.

Take-Two выпустила очередной отчет, в котором не только похвасталась успехами, но и рассказала о планах.

Еще на презентации PlayStation 5 компания объявила о выпуске GTA 5 для консолей нового поколения. На прошедшем собрании в рамках финансового отчета Take-Two анонсировали и эксклюзивный контент для онлайн-составляющей, который появится на приставках нового поколения, а также персональных компьютерах.

К сожалению, компания не уточнила, что именно получат игроки. В рамки эксклюзивного контента вписываются как новое оружие и машины, так и дополнительные активности с миссиями.

Возможно, Rockstar готовит и геймплейные нововведения. Например, вместе с версиями для PS4 и Xbox One в GTA 5 появился режим от первого лица.

Спустя шесть недель после раздачи GTA 5 в Epic Games Store игра получила приплыв новой аудитории, а также подъем в продажах на других платформах. В итоге с момента релиза проект разошелся тиражом в 135 миллионов копий, что на пять миллионов больше, чем было три месяца назад.

Как сообщалось ранее, компания Warner Bros. планирует выпустить ААА-игру по фильмам "Гарри Поттера".