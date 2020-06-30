Harry Potter RPG выйдет в 2021 году - СМИ

Компания Warner Bros. планирует выпустить ААА-игру по фильмам "Гарри Поттера". Премьеру стоит ожидать уже в 2021 году.

Если верить источникам Bloomberg, условную Harry Potter RPG поручили Avalanche Software. Приближенные к проекту сотрудники проболтались, что игру планируют выпустить уже в 2021 году, в том числе для консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.

По словам издания, игроки получат большую ролевую игру по "Гарри Поттеру" с открытым миром, состоящим из Хогвартса и прилегающих к нему территорий.

Источники уточнили, что утекший в 2018 году ролик - настоящий, а вот последующим вслед слухам верить не стоит.

Отчасти на разработку игры повлиял скандал с писательницей Джоан Роулинг. В начале июня автора вселенной "Гарри Поттера" обвинили в "трансфобии" из-за критики фразы "люди, испытывающие менструацию", которую в одноименной статье использовали вместо слова "женщины". В итоге разработчики решили отстранить Роулинг от участия в проекте, но источник издания отметил, что участие писательницы в разработке было минимальным.

С учетом бушующей пандемии и скандала вокруг Джоан Роулинг, проект планируют выпустить в 2021 году. Анонс же состоится после DC FanDome, который пройдет 22 августа.

По слухам, на мероприятии Warner Bros. покажет новую игру о Бэтмене, а презентацию условной Harry Potter RPG проведет позже.