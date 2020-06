Новые персонажи в "Bloodstained Curse of the Moon 2": дата релиза

Не прошло и недели с анонса Bloodstained: Curse of the Moon 2, как разработчики определились с датой релиза игры. Вместе с анонсом даты выхода разработчики презентовали еще троих персонажей.

Сиквел Curse of the Moon выйдет уже 10 июля на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Вместе с анонсом даты выхода разработчики презентовали еще троих персонажей. Напомним, что Bloodstained: Curse of the Moon 2 можно проходить в группе из четырех героев, переключаясь между ними в нужный момент. На релизе к Зангетсу, Доминику, Роберту и Хачи присоединятся Мириам, Альфред и Джибел в качестве игровых персонажей.

У напарников также будут особые способности, которые позволят не только ловко расправляться с врагами, но и забираться в недоступные другим членам группы локации. Ко всему разработчики обещают кооператив на двоих за одним устройством.

Системные требования Curse of the Moon 2:

ОС: Windows 7, 8.1, 10

Процессор: 2 Гц и выше

Оперативная память: 2 ГБ

Видеокарта: 512 МБ VRAM (NVIDIA GeForce)

DirectX: Версии 9.0c

Место на диске: 500 МБ

Игра еще не появилась в цифровых магазинах, а Steam пока только предлагает добавить развлечение в список желаемого.