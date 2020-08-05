Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok

Компания Facebook представила новую функцию Instagram Reels, которая должна стать конкурентом для видеосервиса TikTok.
"Сегодня мы представляем Instagram Рилс: новый способ создавать и находить короткие и развлекательные видео в Instagram", - говорится в блоге компании.
В соцсети добавили, что отныне пользователи смогут записывать 15-секундные видео с дополнительными аудиоэффектами.
Отмечается, что среди спецэффектов есть возможность использовать дополненную реальность. Пользователи Instagram также могут распространять собственные краткосрочные видеофрагменты.
Отмечается, что глобальный запуск, который ведется уже более года, происходит в связи с тем, что TikTok находится под пристальным вниманием Вашингтона в связи с обработкой пользовательских данных, а также на фоне растущей напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.