Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok

Новый сервис Instagram Reels позволяет снимать ролики с применением разных фильтров, а также монтировать видео.

Компания Facebook представила новую функцию Instagram Reels, которая должна стать конкурентом для видеосервиса TikTok.

"Сегодня мы представляем Instagram Рилс: новый способ создавать и находить короткие и развлекательные видео в Instagram", - говорится в блоге компании.

В соцсети добавили, что отныне пользователи смогут записывать 15-секундные видео с дополнительными аудиоэффектами.

Отмечается, что среди спецэффектов есть возможность использовать дополненную реальность. Пользователи Instagram также могут распространять собственные краткосрочные видеофрагменты.

Отмечается, что глобальный запуск, который ведется уже более года, происходит в связи с тем, что TikTok находится под пристальным вниманием Вашингтона в связи с обработкой пользовательских данных, а также на фоне растущей напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.