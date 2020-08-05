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Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok
Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok

Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok

Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok
21:38 Сегодня Телеграф ukrinform Фото: twitter.com
Новый сервис Instagram Reels позволяет снимать ролики с применением разных фильтров, а также монтировать видео.

Компания Facebook представила новую функцию Instagram Reels, которая должна стать конкурентом для видеосервиса TikTok.

"Сегодня мы представляем Instagram Рилс: новый способ создавать и находить короткие и развлекательные видео в Instagram", - говорится в блоге компании.

В соцсети добавили, что отныне пользователи смогут записывать 15-секундные видео с дополнительными аудиоэффектами.

На Android появился аналог Apple AirDrop

Отмечается, что среди спецэффектов есть возможность использовать дополненную реальность. Пользователи Instagram также могут распространять собственные краткосрочные видеофрагменты.

Отмечается, что глобальный запуск, который ведется уже более года, происходит в связи с тем, что TikTok находится под пристальным вниманием Вашингтона в связи с обработкой пользовательских данных, а также на фоне растущей напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

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Все по теме:

Facebook, Instagram, TikTok, Instagram Reels.

Автор:

Телеграф
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