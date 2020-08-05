На Android появился аналог Apple AirDrop

Компания Google создала аналог Apple AirDrop для смартфонов на Android, который назвала Nearby Share.

Техногигант Google официально представил свою фирменную функцию для передачи файлов между Android-устройствами под названием Nearby Share.

Эта функция - точный аналог Apple AirDrop, Samsung Quick Share и Huawei Share. Принцип работы такой же. Сначала выбирается файл, ссылка либо фотография и в разделе "Поделиться" нажать Nearby Share. После этого во всплывающем окне появится список ближайших устройств.

У пользователей есть возможность настройки видимости, а также отправления файлов анонимно. Работает Nearby Share по Bluetooth, Wi-Fi и с помощью технологии WebRTC (Web Real Time Communications).

Технологию Nearby Share уже добавили на смартфоны с версией ОС Android 6.0 и выше. Ее добавляют через обновление пакета Google Play Services. Вскоре она будет в общем доступе в браузере Chrome на Windows и macOS.

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