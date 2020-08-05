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На Android появился аналог Apple AirDrop

На Android появился аналог Apple AirDrop
11:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Компания Google создала аналог Apple AirDrop для смартфонов на Android, который назвала Nearby Share.

Техногигант Google официально представил свою фирменную функцию для передачи файлов между Android-устройствами под названием Nearby Share.

Эта функция - точный аналог Apple AirDrop, Samsung Quick Share и Huawei Share. Принцип работы такой же. Сначала выбирается файл, ссылка либо фотография и в разделе "Поделиться" нажать Nearby Share. После этого во всплывающем окне появится список ближайших устройств.

У пользователей есть возможность настройки видимости, а также отправления файлов анонимно. Работает Nearby Share по Bluetooth, Wi-Fi и с помощью технологии WebRTC (Web Real Time Communications).

Бюджетник от Nokia получил Android 10

Технологию Nearby Share уже добавили на смартфоны с версией ОС Android 6.0 и выше. Ее добавляют через обновление пакета Google Play Services. Вскоре она будет в общем доступе в браузере Chrome на Windows и macOS.

Напомним, облачный сервис Google One разрешила бесплатно создавать бэкапы смартфонов на iOS или Android смартфона с помощью учетной записи Google.

Несколько месяцев назад в Facebook Lite появился режим Dark Mode, а в конце июня разработчики компании добавили его в основное приложение.

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Все по теме:

Android, Функция, Apple AirDrop, Google Nearby Share.

Автор:

Телеграф
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