Бюджетник от Nokia получил Android 10

Список смартфонов HMD Global c Android 10 на борту продолжает пополняться.

Сейчас к нему присоединился бюджетный смартфон Nokia 3.1 Plus.

Новая версия ПО вышла с номером V3.15H и весит 1.24 ГБ. Так как смартфон работает в рамках программы Android One, то в систему добавили все основные особенности этой версии "зеленого робота".

Android 10 roll out for Nokia 3.1 Plus starts today! Access now the all new features and upgrade your phone experience. Head over to our community for more details and availability in different countries https://t.co/TBlC3h2Mty #Android10 @Nokiamobile pic.twitter.com/uZY3f2icMJ

— Juho Sarvikas (@sarvikas) May 13, 2020