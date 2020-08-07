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С подарками: Huawei MateBook D14 и MateBook D15 приехали в Украину

С подарками: Huawei MateBook D14 и MateBook D15 приехали в Украину
16:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Huawei анонсировала в Украине еще две бюджетные модели ноутбуков: MateBook D14 и MateBook D15.

Уже по названию можно понять, что модели отличаются диагоналями дисплеев. В MateBook D14 установлена 14 дюймовая панель, а в MateBook D15 соответственно - 15.6 дюймов.

Но несмотря на большую диагональ, модель D15 по некоторым характеристикам уступает модели D14. Например: SSD-накопитель у D15 на 256 ГБ, а у D14 - 512 ГБ, у D15 аккумулятор на 45 Втч, когда у D14 - на 56 Втч. Также у модели D15 нет подсветки клавиатуры.

Все остальные технические характеристики устройств одинаковые: IPS-панель с разрешение FHD, чип Ryzen 5 3500U и 8 ГБ ОЗУ DDR4. 

Ноутбуки оснастили парочкой портов USB 3.0, одним USB 2.0, портом USB-C, через который будет идти зарядка, HDMI, разъем 3.5 мм для наушников и выезжающая из клавиатуры камера. Оба гаджета работают на Windows 10.

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Продажи новинок от Huawei стартуют уже на следующей неделе. Цены: Huawei MateBook D14 можно будет купить за 18 000 грн, а Huawei MateBook D15 — за  16 000 грн.

Также, покупатели, сделавшие покупку с 14 по 30 августа получат в подарок TWS-наушники Huawei FreeBuds 3i. 

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Huawei, Ноутбук, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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