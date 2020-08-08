Множество исправлений и улучшений: смартфоны OnePlus начали получать новую прошивку

Разработчики OnePlus представили новую тестовую прошивку для нескольких моделей своих смартфонов, вышедших в прошлом году.

"Счастливчиками" стали смартфоны OnePlus 7/7 Pro и OnePlus 7T/7T Pro.

Для первой пары гаджетов обновление вышло с номером OxygenOS Open Beta 17, весом 202 МБ, а для второй — OxygenOS Open Beta 7, с весом в 141 МБ.

В ПО добавили августовский патч безопасности и множество исправлений. К примеру, было оптимизировано создание длинных скриншотов, разработчики устранили неполадки с работой приложения File Manager. Также было улучшена стабильность передачи сигнала Wi-Fi и многое другое.

Плюс ко всему в настройках смартфонов добавили новый раздел - OnePlus Tips & Help.

Новую прошивку уже начали получать все участники программы бета-тестирования OxygenOS.