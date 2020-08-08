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Toshiba официально заявила о своем уходе с рынка ноутбуков

Toshiba официально заявила о своем уходе с рынка ноутбуков
22:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Sharp окончательно выкупила подразделение Toshiba по производству ПК и теперь выпускает там устройства под брендом Dynabook.

Компания Toshiba начала производить первые ноутбуки целых 35 лет назад — еще в 1985 году. Именно это компанию считают "первопроходцем" в производстве первых массовых устройств в уже привычном для всех форме-факторе книжки.

В 90-х  Toshiba  начала выпуск довольно успешных ноутбуков из серии Satellite,  а позже начала выпускать тонкие и легкие (на то время) модели ноутбуков - Portégé.

Но с появлением на рынке новых ноутбуков таких, как: Lenovo ThinkPad, Apple MacBook и других, Toshiba просто напросто начала терять лидерские позиции. Компания банально не смогла справиться с конкуренцией. 

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Два года назад, в 2018 году, руководство компании приняло решение продать свое подразделение по выпуску ПК компании Sharp, но сохранив себе 19,9% акций.

30 июня 2020 года компания-покупатель выкупила оставшуюся долю. И после чего Toshiba официально заявила об уходе с рынка ноутбуков. 

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Toshiba, Ноутбуки, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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