Toshiba официально заявила о своем уходе с рынка ноутбуков

Компания Sharp окончательно выкупила подразделение Toshiba по производству ПК и теперь выпускает там устройства под брендом Dynabook.

Компания Toshiba начала производить первые ноутбуки целых 35 лет назад — еще в 1985 году. Именно это компанию считают "первопроходцем" в производстве первых массовых устройств в уже привычном для всех форме-факторе книжки.

В 90-х Toshiba начала выпуск довольно успешных ноутбуков из серии Satellite, а позже начала выпускать тонкие и легкие (на то время) модели ноутбуков - Portégé.

Но с появлением на рынке новых ноутбуков таких, как: Lenovo ThinkPad, Apple MacBook и других, Toshiba просто напросто начала терять лидерские позиции. Компания банально не смогла справиться с конкуренцией.

Два года назад, в 2018 году, руководство компании приняло решение продать свое подразделение по выпуску ПК компании Sharp, но сохранив себе 19,9% акций.

30 июня 2020 года компания-покупатель выкупила оставшуюся долю. И после чего Toshiba официально заявила об уходе с рынка ноутбуков.