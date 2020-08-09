В США алгоритмы ИИ посоревнуются в мастерстве ведения воздушного боя

Агентство перспективных оборонных разработок США (DARPA) на фоне бушующей пандемии коронавируса отказалось от проведения очных испытаний новейших истребителей. Вместо этого пройдет соревнование алгоритмов ИИ AlphaDogfight Trials.

Состязание будет проходить в виртуальном режиме, а зрители смогут следить за ним онлайн.

Управление истребителями передадут алгоритмам искусственного интеллекта (ИИ), они будут имитировать настоящий воздушный бой.

Испытания AlphaDogfight Trials были запущены DARPA для расширения базы разработчиков ИИ в рамках программы Air Combat Evolution (ACE), целью которой является автоматизация воздушных боев и укрепления доверия пилотов к искусственному интеллекту, чтобы в будущем они могли управлять самолетом совместно.

По мнению исследователей. новая система способна вести воздушный бой более эффективно, чем человек, тем самым снижая нагрузку на пилота и давая ему время на принятие более точных тактических решений в рамках более масштабных боевых задач.

Второй этап испытаний программы был проведен в январе этого года. В нем участники продемонстрировали более совершенные алгоритмы ИИ. Тогда восемь участников представили свои алгоритмы, которые проводили сражения с ИИ условного противника. Бои велись один на один и на невысокой сложности.

В третьем испытании примут участие восемь команд, они представят свои нейросетевые алгоритмы в режиме турнира.

В последний день, четыре лучших ИИ посоревнуются за лидерство в одиночном разряде. Победившей команде будет предоставлена возможность протестировать свой алгоритм при участии живого пилота ВВС США.