Таинственная консоль: Microsoft готовит дешевый Xbox

Еще до официального анонса Series X в сети появилась информация о выходе более дешевой версии Xbox нового поколения. Теперь же существование приставки подтвердилось благодаря описанию нового геймпада для Xbox.

Об этом сообщил пользователь Twitter с ником Zak S, который купив себе новый контроллер для Xbox в цвете "Белый робот", заметил в описании небольшую деталь. На коробке геймпада было указано, что он работает с iOS, Android, Windows 10, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S.

Парень купил себе контроллер всего за $35, а продавец сказал, что получил товар от "бартюни". Вполне вероятно, что ему повезло найти контакт с поставщиками, которые отгружают консоли и периферию еще до старта продаж.

Увы, в самом мануале присутствуют только изображения Xbox Series X, так что посмотреть на таинственную консоль пока не удастся.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

По слухам, приставка получит урезанный процессор от Xbox Series X с мощностью в 4 терафлопса. Это больше оригинального Xbox One, но меньше Xbox One X. Источники говорят, что представят дешевую приставку нового поколения уже в августе.