Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra

Компания Xiaomi на днях провела крупное мероприятие в Китае, на котором были представлены новые устройства, включая и флагманский смартфон Mi 10 Ultra.

Смартфон Mi 10 Ultra буквально собрал в себе все последние технологические наработки производителя.

С виду Xiaomi Mi 10 Ultra напоминает своих "собратьев"- модели Mi 10 и Mi 10 Pro. Но отличается другим видом основной камеры и другими расцветками: первая — черная керамическая, вторая — серая с прозрачной задней крышкой и третья — "зеркальная" серебристая.

Смартфон оснастили OLED-панелью на 6.67-дюймов с закруглениями, разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и вырезом под фронтальную камеру на 20 Мп.

Основная камера получила четыре модуля. Главный сенсор на 48 Мп с размером 1/1.32". Он поддерживает электронную и оптическую стабилизацию и может записывать видео с разрешением до 8K. Плюсом к ней идет портретная камера на 12 Мп с 2-кратным оптическим приближением, перископический модуль с 10-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом, а также широкоугольная камера на 20 Мп с углом охвата 128 градусов. Специалисты из DxOMark уже успели протестировать камеру флагмана, поставив максимальную оценку в 130 баллов.

Также стоит отметить мощный аккумулятор смартфона на 4500 мАч. Он поддерживает сверхбыструю проводную зарядку на 120 Вт (100% за 23 минуты), которая идёт в комплекте с устройством, беспроводную на 50 Вт (100% за 40 минут) и реверсивную на 10 Вт.

Флагман получил топовый процессор Snapdragon 865, который работает в паре 5G-модемом Snapdragon X55, системой охлаждения LiquidCooling 2.0 и оперативной памятью LPDDR5 до 16 ГБ. Поставляется смартфон с оболочкой MIUI 12 и ОС Android 10.

В ближайшее время начнутся продажи Xiaomi Mi 10 Ultra в Китае, а вот когда ждать аппарат на глобальном рынке — пока неизвестно.