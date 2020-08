Уязвимость в Xiaomi: сканер отпечатков пальцев использовали, как камеру

Сканеры отпечатков пальцев, которые расположены под экраном, стали обыденной функцией на устройствах премиум-сегмента. Однако мало кто задумывался, что их можно также использовать, как камеру. По крайней мере такую возможность нашли на устройстве Xiaomi.

Пользователь Reddit использовал для этих целей датчик своего Xiaomi Mi 9T. Как выяснилось, под стеклом находится миниатюрная камера, которая может передавать картинку.

Качество и разрешение, тем не менее, хромают, так что слежка через сканер отпечатков пальцев вряд ли будет привлекать злоумышленников.

Редактор ресурса XDA Developers Мишал Рахман (Mishaal Rahman) написал, что это все равно опасная уязвимость и эту проблему необходимо решить.

A Redditor found a hidden activity on a Xiaomi phone that lets you see the raw feed from Goodix's optical under-display fingerprint scanner.https://t.co/RKpjDTdgzG

OEMs really shouldn't be leaving these debug apps in production builds... pic.twitter.com/fnEpvPZtol

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2020