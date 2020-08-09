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Революции не будет: оригинальный Xiaomi Mi Mix Alpha в продажу не поступит

Революции не будет: оригинальный Xiaomi Mi Mix Alpha в продажу не поступит
13:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
По словам главы Xiaomi, производство смартфона оказалось слишком сложным процессом, поэтому от него решили отказаться.

Накануне большой презентации в честь 10-летия Xiaomi генеральный директор компании Лей Цзюнь пообщался с пользователями, которые затронули тему участи смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha. И новости неутешительные.

Напомним, Xiaomi Mi Mix Alpha - это самый необычный и самый дорогой смартфон компании. Дело в том, что его дисплей занимает 180.6% площади поверхности всего устройства, то есть огибает корпус со всех сторон. Стоимость такого гаджета недешевая - $2800.

Смартфон представили в сентябре прошлого года и обещали начать продажи в декабре. Но это до сих пор не случилось. А теперь глава Xiaomi заявил, что до прилавков магазинов Mi Mix Alpha так и не доберется.

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По словам Цзюня, процесс производства оказался слишком сложным, поэтому от него решили отказаться. В результате Xiaomi Mi Mix Alpha так и останется просто исследовательским проектом.

Как сообщалось ранее, концептуальный флагман Mi Mix Alpha попал в руки популярного блогера Маркуса Браунли. Он выложил небольшой видеообзор смартфона.

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Xiaomi, Xiaomi Mi Mix Alpha.

Автор:

Телеграф
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