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Не смартфонами едиными: Xiaomi презентовала "прозрачный" телевизор за $7000

Не смартфонами едиными: Xiaomi презентовала "прозрачный" телевизор за $7000
Обновлено 02:34 Сегодня Телеграф Фото: Xiaomi
На состоявшейся в Китае 11 августа презентации, компания Xiaomi, кроме флагмана Xiaomi Mi 10 Ultra, также показала новый "прозрачный" телевизор.

Устройство получило название Mi TV Master OLED Transparent Edition, как и следует из названия, он получил прозрачный OLED-дисплей. 

Монитор имеет диагональ в 55 дюймов, разрешение FHD и толщину всего 5,7 мм.

О матрице, используемой в телевизоре, данных нет, но скорее всего поставщиком выступил LG Display, так как такая же технология используется в смарт-телевизоре LG Transparent OLED Signage 55EW5F-A.

Представители Xiaomi сообщили, что устройство имеет контрастность 150000:1, глубокий чёрный цвет, частоту обновления картинки 120 Гц, а также технологию MEMC, улучшающую плавность картинки. 

Кроме того, Mi TV Master OLED Transparent Edition получил свой процессор MediaTek 9650, стереодинамики с технологией объёмного звучания Dolby Atmos и функцию Always-on Display. Вся "начинка" телевизора и порты размещены в круглой подставке.

Телевизор Xiaomi будет иметь свою фирменную оболочку MIUI for TV 3.0, также его можно будет использовать в качестве центра управления "умным домом".

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra

Предзаказ на новинку уже открыт. Mi TV Master OLED Transparent Edition получил ценник в $7195

Отметим, что LG Transparent OLED Signage 55EW5F-A стоит больше $25 000 и поставляется для коммерческого использования.

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Гаджеты, Телевизор, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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