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Viber начинает активную борьбу со спамом

Viber начинает активную борьбу со спамом
Обновлено 16:20 Сегодня Телеграф
В Viber появятся несколько новых функций для нейтрализации спама.

Компания Rakuten Viber объявила о запуске нескольких инструментов, которые уменьшат распространение спама в приложении.

Пользователи мессенджера смогут сами решать, кто может добавлять их в сообщества и групповые чаты. На выбор будет доступно два варианта: кто угодно или только их контакты. Изменить эти параметры можно будет в настройках приложения. Кроме этого, приглашения в сообщества и групповые чаты от неизвестных пользователей Viber будут автоматически поступать в новую папку с запросами на общение. Это позволит структурировать основной список чатов и убрать из него нежелательные запросы.

"Пользователям необходимо расширять собственные социальные связи, однако не менее важно уберечь себя и от спама. Мы постоянно работаем над поиском оптимальных решений, как, например, функций, которые мы сейчас запускаем. Они помогут пользователям расширить свой кругозор без угрозы безопасности и конфиденциальности", — утверждает Офир Эял, операционный директор компании Rakuten Viber.

В Viber можно проводить групповые видеочаты

Еще одно грядущее нововведение — безопасная функция поиска людей. Как только кто-то будет искать имя пользователя в строке поиска Viber, оно появится с изображением профиля. Для сохранения приватности все чаты с контактами будут защищены. Например, нельзя будет позвонить человеку, просмотреть его номер телефона и онлайн-статус. Также у каждого появится возможность запретить поиск своего логина.

Новые функции безопасности протестируют сперва в некоторых странах, а потом их получат все пользователи Viber. К сожалению, точных сроков выхода нововведений нет.

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Спам, Viber, Rakuten Viber.

Автор:

Телеграф
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