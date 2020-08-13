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Опрос: видеоигры мотивируют подростков заниматься творчеством

Опрос: видеоигры мотивируют подростков заниматься творчеством
Обновлено 03:15 Сегодня Телеграф DTF Фото: pixabay
Видеоигры мотивируют подростков к чтению и увлечению искусством. Такие данные обнародовал Национальный фонд грамотности Великобритании, который провел опрос среди 4 626 детей в возрасте от 11 до 16 лет.

Участники опроса сообщили, что увлечение видеоиграми помогает им больше читать и мотивирует к творчеству. Так, 79% подростков заявили, что читает текстовые материалы, связанные с играми — из них 40% читают переписку в самих играх, 31% — рецензии и блоги, 22% — книги, а 19% — фанфики.

35% респондентов сообщило, что видеоигры развили у них навыки чтения — особенно часто об этом упоминали мальчики и те, кто раньше не любил читать. 73% подростков, которые не испытывают интереса к чтению, также рассказали, что "сильнее чувствуют себя частью истории" при прохождении видеоигр, чем при чтении книг.

63% опрошенных рассказали, что не только играют в видеоигры, но и пишут о них — 28% таких подростков пытаются писать сценарии игр, 22% — руководства и советы для других игроков, 11% — фанфики, 8% — обзоры и блоги. Интерес к написанию сценариев или работой над дизайном видеоигр выразили 58% участников опроса, а 31% заявил, что хотел бы больше читать и писать об играх в школе.

Подростки вдобавок рассказали, что игры помогают им развивать эмпатию — способность представить себя на месте другого человека. Об этом сообщили 65% респондентов. В обсуждениях видеоигр с друзьями участвуют, по их словам, 76% опрошенных, а в обсуждении книг — лишь 29%.

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Национальный фонд грамотности Великобритании также опросил родителей подростков, принявших участие в исследовании. 56% родителей рассказали, что в период режима самоизоляции из-за пандемии Covid-19 их дети обсуждали с ними игры. 60% родителей также убеждены, что подобные разговоры помогли психическому благополучию их детей.

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Опрос, Игры, Видеоигры.

Автор:

Телеграф
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