Google Lens теперь может помочь студентам с домашним заданием по математике

Компания Google создала новый фильтр для Google Lens, который сможет определять уравнения и математические задачи, а потом решать их.

Для того, что сделать этот фильтр, Google использовала технологию мобильного приложения Socratic, которое она купила в прошлом году. Новый инструмент может определить уравнение или математическую задачу на бумаге, а затем решить их. Фильтр не только предоставляет готовый ответ, но и дает быстрый доступ к пошаговым инструкциям и подробным объяснениям решения задачи.

Идея исследователей в том, чтобы облегчить доступ к знаниям о решении уравнений и других математических задач. Они объяснили, что если ученики и студенты не понимают способы решения задач, то они «в тупике» и не получают новых знаний. В Google не рассказали, когда фильтр будет доступен для всех желающих, но приложение Socratic доступно как отдельное приложение для iOS и Android.

Google также объявила о том, что в поиске теперь можно найти сто 3D-объектов, связанных с STEM (Science, Technology, Engineering and Math), которые можно исследовать. Например, если пользователь будет искать «квантовую механическую модель», он сможет рассмотреть ее в 3D, она наложится на окружающую среду. Дженнифер Холланд, директор Google по управлению программами в области образования, также рассказала о других инструментах, которые могут помочь студентам учиться даже дома. Например, она рассказала о функции Read Along, которая может привить детям любовь к чтению и «умного оратора» под названием Family Bell.

В приложении Google Lens теперь есть функция прослушивания и перевода текста с изображения. Система сначала распознает куски текста на изображении, формирует структурированный текст из кусков, переводит текст и озвучивает перевод. Google презентовали функцию на конференции I/O 2019. Приложение должно помочь людям, у которых есть проблемы с чтением и переводом текста.