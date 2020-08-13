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Конкурент Redmi G: компания Honor готовит к выходу свой первый игровой ноутбук с названием Hunter

Конкурент Redmi G: компания Honor готовит к выходу свой первый игровой ноутбук с названием Hunter
16:20 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Honor подтвердила, что собирается выпустить свой первый игровой ноутбук.

На страничке компании в социальной сети Weibo появился официальный тизер с логотипом и названием серии игровых ноутбуков — Honor Hunter.

Когда точно стоит ждать выход первого ноутбука из линейки пока неизвестно. Но если судить по надписи на постере "Охотник близко", вероятно презентация состоится в ближайшее время.

Вполне вероятно, что гаджет от Honor  сможет составить конкуренцию новинке от Redmi - недорогому игровому ноутбуку, который должны представить уже завтра (14 августа).

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Увы о характеристиках Honor Hunter ничего не известно. Но если верить утечкам, то за его графику будет отвечать видеокарта AMD. Скорее всего, ноутбук получит 15 дюймовый дисплей. На данный момент это вся информация о новинке компании.

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Все по теме:

Ноутбук, Технологии, Игровой ноутбук, Техно, Honor.

Автор:

Телеграф
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