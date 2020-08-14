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Теперь на основе Android 11: Google обновит систему Wear OS

Теперь на основе Android 11: Google обновит систему Wear OS
09:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Google анонсировала новую версию системы Wear OS для смарт-часов.

Google прямо не объявляет "Wear OS на Android 11" в своем блоге, но упоминает, что несколько функций Android 11 все же появятся в Wear OS. Для сравнения, текущая сборка Wear OS базируется на Android 9 Pie.

Новое обновление Wear OS принесет с собой несколько изменений:

  • Обновление интерфейса

  • Упрощенный процесс подключения часов к смартфону

  • Улучшение ядра CPU обещает увеличение скорости запуска приложений до 20%

  • Улучшенная поддержка LTE

  • Поддержка платформ Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и 4100+.

Новое обновление также будет сопровождаться новым дизайном Weather Tile.

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В компании обещают выпустить прошивку уже этой осенью. Увы, информации о том, какие модели смарт-часов её получат — пока нет. Скорее всего, это будут устройства с чипом Snapdragon Wear 3100 на борту.

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Все по теме:

Google, Технологии, Техно, Android 11.

Автор:

Телеграф
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