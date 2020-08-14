Это точно: первый игровой ноутбук от Honor выйдет на процессоре Intel

На днях компания подтвердила, что готовит к выходу свой первый игровой ноутбук под названием Hunter. Теперь производитель понемногу начал рассекречивать особенности новинки.

В социальной сети Weibo появился новый тизер ноутбука, который "рассказывает" о том, что гаджет будет работать под управлением процессора Intel. На каком именно SoC — неизвестно.

Возможен вариант, что устройство получит несколько модификаций с чипом вплоть до Intel Core i9.

На новом постере изображена клавиатура с подсветкой, из чего можно сделать вывод, что Honor Hunter ее получит. Подобная клавиатура часто встречается в игровых ноутбуках.

Если верить слухам, то за графику ноутбука будет отвечать видеокарта AMD. Также, новинке приписывают дисплей с диагональю 15 дюймов.