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Это точно: первый игровой ноутбук от Honor выйдет на процессоре Intel

Это точно: первый игровой ноутбук от Honor выйдет на процессоре Intel
14:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
На днях компания подтвердила, что готовит к выходу свой первый игровой ноутбук под названием Hunter. Теперь производитель понемногу начал рассекречивать особенности новинки.

В социальной сети Weibo появился новый тизер ноутбука, который "рассказывает" о том, что гаджет будет работать под управлением процессора Intel. На каком именно SoC — неизвестно.

Возможен вариант, что устройство получит несколько модификаций с чипом вплоть до Intel Core i9. 

На новом постере изображена клавиатура с подсветкой, из чего можно сделать вывод, что Honor Hunter ее получит. Подобная клавиатура часто встречается в игровых ноутбуках.

Конкурент Redmi G: компания Honor готовит к выходу свой первый игровой ноутбук с названием Hunter

Если верить слухам, то за графику ноутбука будет отвечать видеокарта AMD. Также, новинке приписывают дисплей с диагональю 15 дюймов. 

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Все по теме:

Гаджеты, Ноутбук, Технологии, Техно, Honor.

Автор:

Телеграф
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