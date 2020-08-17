Учли все ошибки: OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили обновление

Компания OnePlus представила ежемесячное обновление для своих последних топовых смартфонов.

Прошивка вышла в Европе с номерами OxygenOS 10.5.10 и OxygenOS 10.5.12 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro соответственно. Обновление весит меньше 200 МБ.

В систему установили августовский патч безопасности. Кроме этого, разработчики компании поработали над ошибками предыдущей версии ПО. Например, исправили проблему с функцией Ambient display у некоторых пользователей.

Также улучшили стабильность системы и оптимизировали эффект съёмки на фронтальную камеру.

Систему, как обычно, распространяют на устройства волнами. Если у вас ещё нет OTA-обновления — придётся дождаться своей очереди или скачать прошивку в приложении Oxygen Updater.