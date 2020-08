OnePlus Nord получит новую расцветку: подробности

Немецкий инсайдер Max J сообщил, что компания готовит новую расцветку смартфона - речь идет о новом сером цвете. Новый вариант назовут Grey Ash.

От текущих цветов Gray Onyx и Blue Marble новая расцветка будет отличаться покрытием. Gray Onyx и Blue Marble - глянцевые, а Grey Ash будет матовой. Также новый цвет будет отличаться оттенком от текущего серого цвета.

Новый цветовой вариант планируют выпустить в октябре этого года. Вероятно, он будет доступен только в топовой модификации 12/256 ГБ.

Exactly. Grey Ash is coming in October - and... it has a matte finish https://t.co/5PobzVffiC

— Max J. (@MaxJmb) August 12, 2020