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OnePlus Nord получит новую расцветку: подробности

OnePlus Nord получит новую расцветку: подробности
15:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания OnePlus начала продажи нового смартфона OnePlus Nord в двух расцветках, а сейчас в сети появилась информация, что производитель готовит еще один вариант.

Немецкий инсайдер Max J сообщил, что компания готовит новую расцветку смартфона - речь идет о новом сером цвете. Новый вариант назовут Grey Ash.

От текущих цветов Gray Onyx и Blue Marble новая расцветка будет отличаться покрытием. Gray Onyx и Blue Marble - глянцевые, а Grey Ash будет матовой. Также новый цвет будет отличаться оттенком от текущего серого цвета.

Новый цветовой вариант планируют выпустить в октябре этого года. Вероятно, он будет доступен только в топовой модификации 12/256 ГБ.

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Напомним, OnePlus Nord получил 6.44-дюймовый AMOLED-дисплей на 90 Гц, чип Snapdragon 765G, аккумулятор на 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge на 30 Вт. И плюс ко всему шесть камер: две фронтальных на 32 Мп + 8 Мп и четыре основных на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп.

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Техно, OnePlus, OnePlus Nord.

Автор:

Телеграф
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