OnePlus Nord получит новую расцветку: подробности

Компания OnePlus начала продажи нового смартфона OnePlus Nord в двух расцветках, а сейчас в сети появилась информация, что производитель готовит еще один вариант.

Немецкий инсайдер Max J сообщил, что компания готовит новую расцветку смартфона - речь идет о новом сером цвете. Новый вариант назовут Grey Ash.

От текущих цветов Gray Onyx и Blue Marble новая расцветка будет отличаться покрытием. Gray Onyx и Blue Marble - глянцевые, а Grey Ash будет матовой. Также новый цвет будет отличаться оттенком от текущего серого цвета.

Новый цветовой вариант планируют выпустить в октябре этого года. Вероятно, он будет доступен только в топовой модификации 12/256 ГБ.

Exactly. Grey Ash is coming in October - and... it has a matte finish https://t.co/5PobzVffiC — Max J. (@MaxJmb) August 12, 2020

Напомним, OnePlus Nord получил 6.44-дюймовый AMOLED-дисплей на 90 Гц, чип Snapdragon 765G, аккумулятор на 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge на 30 Вт. И плюс ко всему шесть камер: две фронтальных на 32 Мп + 8 Мп и четыре основных на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп.